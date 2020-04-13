Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам начальника пожарной охраны Монтичелло Лайла Берара, в округе Лоуренс, штат Миссисипи, из-за торнадо два человека погибли. Кроме того, один человек погиб в округе Уолтхолл, а в округе Джефферсон-Дэвис погибло трое.
Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение из-за торнадо.
По словам директора департамента по чрезвычайным ситуациям округа Рамона Дунгана, в округе Джонс, штат Миссисипи, число погибших и травмированных не определено.
По состоянию на вечер воскресенья, у Национальной службы погоды есть 25 сообщений о торнадо на юге. Сила ветра иногда достигала 200 миль в час.
Мэр Монро, города на севере центральной части Луизианы с населением около 50 000 человек, сообщил о разрушении сотен домов.
“По крайней мере 200-300 домов были повреждены только городе Монро”, – сказал мэр Джейми Майо, подчеркнув, что пока смертельных случаев не зарегистрировано.
#sanangelo #severeweather My shed roof flying away. pic.twitter.com/2PSq1NinqD
— Rick (@RickMcGee1) April 12, 2020
- Ранее сообщалось, что жертвами двух торнадо в штате Теннесси стали 25 человек.