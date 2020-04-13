Торнадо в Миссисипи и Луизиане стали причиной гибели шести человек.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам начальника пожарной охраны Монтичелло Лайла Берара, в округе Лоуренс, штат Миссисипи, из-за торнадо два человека погибли. Кроме того, один человек погиб в округе Уолтхолл, а в округе Джефферсон-Дэвис погибло трое.

Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз объявил чрезвычайное положение из-за торнадо.

По словам директора департамента по чрезвычайным ситуациям округа Рамона Дунгана, в округе Джонс, штат Миссисипи, число погибших и травмированных не определено.

По состоянию на вечер воскресенья, у Национальной службы погоды есть 25 сообщений о торнадо на юге. Сила ветра иногда достигала 200 миль в час.

Мэр Монро, города на севере центральной части Луизианы с населением около 50 000 человек, сообщил о разрушении сотен домов.

“По крайней мере 200-300 домов были повреждены только городе Монро”, – сказал мэр Джейми Майо, подчеркнув, что пока смертельных случаев не зарегистрировано.