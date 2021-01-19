Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Китая в геноциде уйгуров и представителей других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

Об этом говорится в заявлении главы Госдепартамента Соединенных Штатов.

“Наша исчерпывающая документация о действиях КНР в Синьцзяне подтверждает, что по крайней мере с марта 2017 местные власти резко обострили свою многолетнюю кампанию репрессий против уйгурских мусульман и членов других этнических и религиозных групп меньшинств, включая этнических казахов и этнических киргизов”, – говорится в заявлении.

Речь идет о преступлениях против человечности, включающих произвольные задержания или другое ограничение физической свободы более миллиона мирных жителей.

“После тщательного изучения имеющихся фактов я установил, что по крайней мере с марта 2017 Китайская Народная Республика (КНР) под руководством и контролем Коммунистической партии Китая (КПК) совершила преступления против человечества против преимущественно мусульман уйгуров и других представителей этнических и религиозных групп меньшинств в Синьцзяне. Эти преступления продолжаются и включают: произвольное заключение или другое серьезное лишение физической свободы более одного миллиона гражданских лиц, принудительную стерилизацию, пытки большого количества самовольно задержанных, принудительные работы и введение драконовских ограничений свободы религии или убеждений, свободы выражения мнений и свободы передвижения. Нюрнбергские трибуналы в конце Второй мировой войны преследовали виновных за преступления против человечества, те же преступления совершались в Синьцзяне”, – отметил Помпео.

Он уточнил, что власти КНР провели принудительные стерилизации и аборты над уйгурскими женщинами, заставили их выйти замуж за не уйгурами и отделили уйгурских детей от их семей.

Подобные действия являются оскорблением китайского народа и цивилизованных наций во всем мире, подчеркнул Помпео. По его словам, КНР и Коммунистическую партию Китая необходимо привлечь к ответственности.

“США призывают КНР немедленно освободить всех самовольно задержанных лиц и отменить свою систему интернирования, лагерей содержания, домашнего ареста и принудительных работ; прекратить принудительные меры борьбы с населением, включая принудительную стерилизацию, принудительный аборт, принудительный контроль над рождаемостью и вывозом детей из их семей; прекратить все пытки и жестокое обращение в местах лишения свободы; прекратить преследование уйгуров и других представителей религиозных групп и групп этнических меньшинств в Синьцзяне и в других местах в Китае и предоставить уйгурам и другим преследуемым меньшинствам свободу путешествий и эмиграции”, – подчеркнул он.

Госдепартамент США продолжит собирать информацию о том, что происходит в Синьцзяне, отметил Помпео.

В Twitter Помпео также появилось заявление госсекретаря о том, что “КНР осуществляет геноцид и преступления против человечности в Синьцзяне“.

Уйгуры – мусульмане тюркского происхождения, живущие на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ стали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых “лагерях для перевоспитания”, где их заставляют отказываться от своей религии, культуры и языка.

Китайские власти отрицают все обвинения в ущемлении уйгуров и называют эти учреждения “образовательными центрами” для предупреждения опасности исламистской радикализации.