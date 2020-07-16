Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание стартовало в 16:00.

На нем присутствовали: президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и девятого созывов, руководство ВР, в том числе спикер Дмитрий Разумков, председатели Рады предыдущих созывов, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, генпрокурор Ирина Венедиктова, руководители судебной ветви власти, главы дипломатических представительств, представители СМИ и другие.

Перед началом заседания его участники фотографировались в зале Рады и обнимались, приветствуя друг друга:

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

После того, как заседание стартовало, воин Почетного караула внес в зал заседаний Декларацию о государственном суверенитете Украины. А хор исполнил Государственный Гимн Украины.

Кроме того, на экранах в зале продемонстрировали видеозаписи исторических событий, связанных с принятием Декларации.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

После этого слово взял Владимир Зеленский. Он отметил, что Декларацию о государственном суверенитете “поддержали 355 народных депутатов – из разных уголков нашей родной Украины, из разных партий, с различными взглядами, но – с единой целью”.

“Обратите внимание, никто не “заваливал” декларацию, предлагая восемь тысяч поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался “сбить” ее через Конституционный Суд. Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков ради воли народа и великой государственной цели”, – заявил глава государства, намекая на то, как сейчас нардепы ВР принимают те или иные законопроекты.

Зеленский также напомнил, что Украина уже шестой год защищает свой суверенитет от российской агрессии и делает “все для наступления такого желаемого мира”, “где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге”.

В связи с этим президент призвал к единству.

“Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад… Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине”, – подчеркнул Зеленский.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

В дальнейшем с трибуны ВР выступил спикер Дмитрий Разумков. Он отметил, что Декларация о суверенитете заложила принципы, на которых строилась и строится наша страна: демократия, приоритетность прав и свобод человека, свобода слова и вероисповедания, верховенство права и закона, самостоятельность и независимость государственных решений, народ как единственный источник власти в государстве, мирное сосуществование и культурное развитие всех национальностей.

“Эти принципы были закреплены в Конституции и являются базой для всех законов Украины. Они остаются актуальными и сегодня”, – подчеркнул Разумков.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Выступил перед присутствующими и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он призвал политиков “прекратить расшатывание маховика вражды в обществе и самой Верховной Раде”.

“Мы не имеем права, имея великую историю, великий народ, большую волю и силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял в отношении нас роль “училок” или вмешивался в наши внутренние дела… Единственное, чего мы не можем никогда ни при каких условиях допустить, – советоваться с недругами и врагами. Потому что это унижает нас и делает каждого, кто это допускает никчемным, мелким и очень маленьким”, – заявил также Кравчук.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

А народный депутат Верховной Рады I-IV созывов Игорь Юхновский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его “не позволить снижать авторитет предыдущих президентов”. Кроме того, он призвал сохранить украинский язык и государственность.

“Государственность украинского языка – это основа украинского государства. Сейчас кто против этого – является государственным преступником”, – подчеркнул Юхновский.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

В зале заседаний ВР также прозвучали выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля, нардепа первого, второго, третьего, четвертого, седьмого, восьмого и девятого созывов Юлия Иоффе, нардепа первого, второго, четвертого, шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов Сергея Соболева, вице-спикера Рады Елены Кондратюк.

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Торжественное заседание Верховной Рады 16 июля

Стоит отметить, что сегодня утром по случаю годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины руководство Парламента, главы комитетов, фракций и групп приняли участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Церемония была проведена Почетной стражей Национальной гвардии Украины.

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Церемония поднятия Флага Украины 16 июля

Фото: Ян Доброносов, #Буквы

  • 16 июля 1990 года Верховная Рада УССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. #Буквы рассказывали, как это было.