Сегодня в Верховной Раде Украины состоялось торжественное заседание по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете нашей страны. В нем приняли участие первые лица государства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Заседание стартовало в 16:00.

На нем присутствовали: президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и девятого созывов, руководство ВР, в том числе спикер Дмитрий Разумков, председатели Рады предыдущих созывов, бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, премьер-министр Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, генпрокурор Ирина Венедиктова, руководители судебной ветви власти, главы дипломатических представительств, представители СМИ и другие.

Перед началом заседания его участники фотографировались в зале Рады и обнимались, приветствуя друг друга:

После того, как заседание стартовало, воин Почетного караула внес в зал заседаний Декларацию о государственном суверенитете Украины. А хор исполнил Государственный Гимн Украины.

Кроме того, на экранах в зале продемонстрировали видеозаписи исторических событий, связанных с принятием Декларации.

После этого слово взял Владимир Зеленский. Он отметил, что Декларацию о государственном суверенитете “поддержали 355 народных депутатов – из разных уголков нашей родной Украины, из разных партий, с различными взглядами, но – с единой целью”.

“Обратите внимание, никто не “заваливал” декларацию, предлагая восемь тысяч поправок. Никто не пытался заблокировать ее постановлениями. Никто не пытался “сбить” ее через Конституционный Суд. Принятие декларации – это акт невероятного единения политиков ради воли народа и великой государственной цели”, – заявил глава государства, намекая на то, как сейчас нардепы ВР принимают те или иные законопроекты.

Зеленский также напомнил, что Украина уже шестой год защищает свой суверенитет от российской агрессии и делает “все для наступления такого желаемого мира”, “где государственный суверенитет будет господствовать в реальности, а не на бумаге”.

В связи с этим президент призвал к единству.

“Да. Мы потеряли часть территории. Мы потеряли своих людей. И, к сожалению, мы не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории. Вернуть веру в правду и справедливость. Чтобы то, ради чего погибли наши герои, никогда не оказалось бесполезным. Я убежден, что шанс достичь этого у нас, украинцев, есть только в одном случае – если все мы объединимся. Так же, как и 30 лет назад… Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту. О единой, сильной и непобедимой Украине”, – подчеркнул Зеленский.

В дальнейшем с трибуны ВР выступил спикер Дмитрий Разумков. Он отметил, что Декларация о суверенитете заложила принципы, на которых строилась и строится наша страна: демократия, приоритетность прав и свобод человека, свобода слова и вероисповедания, верховенство права и закона, самостоятельность и независимость государственных решений, народ как единственный источник власти в государстве, мирное сосуществование и культурное развитие всех национальностей.

“Эти принципы были закреплены в Конституции и являются базой для всех законов Украины. Они остаются актуальными и сегодня”, – подчеркнул Разумков.

Выступил перед присутствующими и первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Он призвал политиков “прекратить расшатывание маховика вражды в обществе и самой Верховной Раде”.

“Мы не имеем права, имея великую историю, великий народ, большую волю и силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял в отношении нас роль “училок” или вмешивался в наши внутренние дела… Единственное, чего мы не можем никогда ни при каких условиях допустить, – советоваться с недругами и врагами. Потому что это унижает нас и делает каждого, кто это допускает никчемным, мелким и очень маленьким”, – заявил также Кравчук.

А народный депутат Верховной Рады I-IV созывов Игорь Юхновский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и призвал его “не позволить снижать авторитет предыдущих президентов”. Кроме того, он призвал сохранить украинский язык и государственность.

“Государственность украинского языка – это основа украинского государства. Сейчас кто против этого – является государственным преступником”, – подчеркнул Юхновский.

В зале заседаний ВР также прозвучали выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля, нардепа первого, второго, третьего, четвертого, седьмого, восьмого и девятого созывов Юлия Иоффе, нардепа первого, второго, четвертого, шестого, седьмого, восьмого и девятого созывов Сергея Соболева, вице-спикера Рады Елены Кондратюк.

Стоит отметить, что сегодня утром по случаю годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины руководство Парламента, главы комитетов, фракций и групп приняли участие в церемонии поднятия Государственного флага.

Церемония была проведена Почетной стражей Национальной гвардии Украины.