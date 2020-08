Участники конкурса на разных этапах: получат брифы от партнеров проекта – брендов компаний Samsung, Carlsberg Ukraine, ГК Нові Продукти, Henkel, Domino’s Pizza и других, которые будут выступать реальными заказчиками, грант на съемку в размере 2500 долларов, профессиональную помощь от ведущих продакшн-компаний Украины и пройдут менторский модуль от экспертов продакшена и лучших практиков рекламной индустрии в Kyiv Academy of Media Arts.

В финале конкурса жюри выберет победителей, которые получат денежные призы в размере 1000 и 2000 долларов за лучшее реализованную идею.

“Идея проекта возникла два месяца назад. За основу взят существующий конкурс, который уже семь лет подряд успешно проводят наши коллеги в Польше. Его принцип актуален и у нас, поскольку вход в рекламной индустрии лежит в практической плоскости: тебе нужно сначала что-то снять, чтобы тебя пригласили на реальные проекты. Это такой замкнутый круг. с помощью конкурса мы хотим дать реальный инструмент тем, кто хочет войти в рекламной индустрии в роли режиссера, открыть им дверь. и таким образом сделать среду и индустрию сильнее и более конкурентными”, – комментирует продюсер, совладелец рекламного продакшена Toy Pictures Дмитрий Суханов.

Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и заполнить анкету можно на сайте проекта.

Прием заявок продолжается с 25 июля по 17 августа. Участники, которые войдут в шорт-лист, пройдут недельную сессию мастер-классов от профессионалов в рекламной сфере и подготовят Шутинг-борд по своей идее. Список финалистов, которые получат грант и контракт на съемку своего первого рекламного ролика, будет объявлено в начале сентября. Кроме гранта, участники получат полную поддержку съемочного процесса и список компаний, которые могут оказать помощь в производстве прокат техники, костюмов, контакты композиторов, актеров, постпродакшн-студий и тому подобное.

Работы финалистов оценит профессиональное жюри, в состав которого вошли: Head of Art, соучредитель Banda Agency Егор Петров; Chief Creative Officer & Creative Partner McCann Kyiv Евгений Каминский; режиссеры Марк Уилкинс, Антонио Лукич, Алексей Пасечник, Иван Сауткин, Андрей Рубец; режиссер Анна свекольный; продюсер, соучредитель рекламного продакшена Limelite Владимир Яценко; шоуранерка, руководитель 1 + 1 Digital Studios Ирина Никончук; креативный директор TABASCO Александр Смирнов; режиссер монтажа Александр Черный; Head of consumer marketing EVO Александр Жиляев; Директор Департамента маркетинга “Kaspi Bank” Дмитрий Пак (Казахстан) креативная директор Cheil Ukraine Слава Денис; арт-директор, соучредитель Kyiv Academy of Media Arts Сергей Вовк; продюсер, совладелец рекламного продакшена Toy Pictures Дмитрий Суханов; диджитал-маркетолог, основатель “Seventeam agency” Дмитрий Федоренко и агент Wanted directors agency Гоша Дегтяренко.

Премьерный показ работ финалистов и объявление победителей конкурса, которые получат денежные призы, состоится 10 октября во время Гала-церемонии награждения.

Контакти:

Facebook: https://www.facebook.com/yodaorgua/

Instagram: https://www.instagram.com/yoda.org.ua/