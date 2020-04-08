Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.
В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены.
“Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало главнейшим приоритетом для общества”, – говорится в заявлении компании.
Производство защитных щитков для медиков будет в основном происходить на заводах в Японии, но подобные усилия предпринимаются и в зарубежных филиалах компании.
В заявлении указано, что Toyota будет использовать свою цепочку поставок для распределения термометров и другого защитного оборудования. Кроме того, компания работает с производителями аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования (рассматриваются возможности увеличения объемов выпуска их продукции с помощью технологий Toyota).
Также Toyota рассматривает возможность использовать свои транспортные средства для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры (чтобы меньшее количество потенциально зараженных людей находилось в общественном транспорте либо такси).
- Компания Nike, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви, совместно со специалистами университета здравоохранения и науки штата Орегон (OHSU) начали производить защитные лицевые щитков для медиков.
- Компания Apple приступила к разработке и производству защитных масок для медицинских работников.