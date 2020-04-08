Японская автомобильная компания Toyota начнет производить 500-600 медицинских защитных щитков для лица в неделю, используя технологии 3D-печати и пресс-формы.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на заявление компании.

В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены.

“Toyota сделает все возможное, чтобы содействовать усилиям на передовой лечения и ограничить дальнейшее распространение COVID-19, что стало главнейшим приоритетом для общества”, – говорится в заявлении компании.

Производство защитных щитков для медиков будет в основном происходить на заводах в Японии, но подобные усилия предпринимаются и в зарубежных филиалах компании.

В заявлении указано, что Toyota будет использовать свою цепочку поставок для распределения термометров и другого защитного оборудования. Кроме того, компания работает с производителями аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медоборудования (рассматриваются возможности увеличения объемов выпуска их продукции с помощью технологий Toyota).

Также Toyota рассматривает возможность использовать свои транспортные средства для перевозки людей из их домов в медицинские учреждения или карантинные центры (чтобы меньшее количество потенциально зараженных людей находилось в общественном транспорте либо такси).