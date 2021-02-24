23 февраля корпорация Toyota Motor торжественно заложила фундамент умного города Woven City у подножия горы Фудзи в Японии.

Об этом сообщает The Japan Times.

Известно, что автопроизводитель планирует сделать этот город полигоном для испытания новых технологий. Речь идет, в частности, о робототехнике и искусственном интеллекте.

Умный город появится на территории завода Toyota, который уже не функционирует по назначению. Площадь строительства – около 70 гектаров. Известно, что компания планирует одновременно заселить свой умный город 360 жителями, среди которых будут и сотрудники компании. Впоследствии населения планируется увеличить до двух тысяч.

Компания планирует организовать полноценную жизнь в умном городе с помощью солнечных батарей, а также топливных элементов, которые получают энергию от реакции водорода с кислородом.

В Toyota заявили, что строят “живую лабораторию”, где будут тестировать беспилотный транспорт, роботов, умные дома и искусственный интеллект.

К строительству умного города привлекли архитектора Бьярке Ингельса. Ранее он спроектировал Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, а также штаб-квартиру Google в Калифорнии.

Дома будут выполнены из экологичных материалов, в частности дерева. Состояние здоровья жителей будут проверять с помощью искусственного интеллекта.

“Мы возьмем на себя задачу создать будущее, в котором люди разного происхождения смогут жить счастливо”, – заявил президент компании Акио Тойода.

Toyota анонсировала начало активных строительных работ в марте этого года. Сроки строительства пока не сообщаются.