Про це повідомляється на сайті компанії. Крім того, про це інформує видання The Verge.

Так, японський автоконцерн Toyota Motor Corporation оголосив про нову стратегію: компанія займеться виробництвом електрокарів. До 2025 року планується випустити лінійку з 15 електромобілів.

Компанія уже представила на Шанхайському автосалоні (Auto Shanghai 2021) першу модель із цієї серії – новий повністю електричний концептуальний позашляховик Toyota bZ4X.

Це перший електромобіль у новому сімействі Beyond Zero (bZ). У лінійці з 15 повністю електричних авто буде сім моделей Toyota bZ. У назві Beyond Zero зроблено акцент на нульових викидах газів.

Автомобіль Toyota bZ4X побудований на новій електричній платформі e-TNGA BEV, яку компанія створила спільно з Subaru.

Точні характеристики нового авто в компанії не розкрили, проте уточнили, що виробництво налагодять в Китаї та Японії. Зазначається, що в авто “застосовується нова система повного приводу, розроблена спільно Toyota та Subaru”. У салоні авто є великий сенсорний екран та “штурвал” замість звичного рульового колеса.

У компанії Toyota планують запустити світові продажі моделі bZ4X до середини 2022 року.

Лінійкою з 15 електрокарів у компанії сподіваються зміцнити позиції на ринках Китаю, США та Європи, оскільки подібні авто стають все більш популярними з кожним роком.