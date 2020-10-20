Неизменным титульным партнером мероприятия остается компания Wizz Air.

Онлайн-забеги в этом году приобрели значительную популярность среди любителей массового спорта. Такой формат не предусматривает массового старта и общего маршрута, по которому бежать многотысячная толпа. Следовательно, между бегунами выдерживается безопасная социальная дистанция.

Участники могут пробежать различные дистанции в зависимости от уровня своей подготовки: 21 км, 10 км или Jaffa Mini Marathon 4.2 км.

Через формат онлайн 11-й Киевский марафон состоится без перекрытия улиц, ведь бегуны не будут бежать общей трассой – каждый будет выбирать маршрут самостоятельно. Автомобилисты смогут спать спокойно.

Для участия в марафоне 31 октября-1 ноября необязательно приезжать в Киев, Киевский марафон можно будет пробежать практически в любом месте. Помехой не станут закрытые границы: уже зарегистрировались участники из 37 стран мира, и регистрация продолжается.

Тем не менее, в Киеве на Трухановом острове 31 октября-1 ноября будет организована стартово-финишная зона, где киевские бегуны смогут переодеться, оставить вещи в камере хранения и стартовать под аркой, как в докарантинные времена. Впрочем, общего старта не будет, а бегуны будут придерживаться дистанции и карантинных норм.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся забеги с собаками PRO PLAN® DOG RUN Online, где бегуны смогут принять участие вместе со своими любимцами и получить медали для себя и своих четвероногих напарников.

Приобщиться к забегу и получить медаль может каждый, независимо от уровня своей спортивной подготовки. Все что нужно – пройти регистрацию на сайте марафона, а в день мероприятия выйти на пробежку, включив на телефоне любое беговое приложение. Все бегуны, которые преодолеют дистанцию, получат медали, которые приедут к ним по почте.

Выбрать комфортную для себя дистанцию и зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия https://kyivmarathon.org/