Об этом шла речь на брифинге американского лидера, трансляцию вел Белый дом.

“Мы продолжаем оценивать различные варианты ответов на иранскую агрессию. Мы введем дополнительные санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут оставаться до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение”, — сказал он.

При этом президент США не уточнил, о каких именно санкциях против Ирана идет речь.