Об этом шла речь на брифинге американского лидера, трансляцию вел Белый дом.
“Мы продолжаем оценивать различные варианты ответов на иранскую агрессию. Мы введем дополнительные санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут оставаться до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение”, — сказал он.
При этом президент США не уточнил, о каких именно санкциях против Ирана идет речь.
- В ночь на 8 января военные Ирана на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.
- Операция была проведена в то же ночное время, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада, убив его.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нанес незначительный урон американским базам, в результате ударов никто не пострадал.