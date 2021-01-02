Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал масштабный протестный митинг в Вашингтоне на 6 января – день утверждения итогов президентских выборов в Конгрессе.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

“Большая протестная акция в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января. Детали о месте проведения объявим позже”, – написал он.

Спустя некоторое время Трамп добавил, что в этот же день будет представлено “огромное количество доказательств” (вероятно, того, что результаты президентских выборов якобы были сфабрикованы, на чем безосновательно настаивает действующий американский лидер).

“Мы выиграли”, – добавил Трамп и сопроводил свою публикацию постом сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули.

Последний намерен оспорить результаты голосования на президентских выборах в США во время подсчета голосов в Конгрессе 6 января.

Стоит отметить, что Twitter маркировал второй пост пометкой, что “официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США”.

Как сообщает издание USA Today, в Вашингтоне уже готовятся к, возможно, самым массовым протестам сторонников Трампа 6 января (в частности, правоохранительные органы).

Предыдущие демонстрации часто сопровождали различные инциденты и стычки.

В соцсетях сообщение о митинге активно продвигают различные группы, поддерживающие Трампа (например, “#StopTheSteal”).

Служба национальных парков США уже получила три заявки на проведение акций протеста 6 января. Например, консервативная группа “Women for America First”, которая участвовала в организации ноябрьского марша “Million MAGA March”, запросила разрешение на проведение акции протеста на площади Freedom Plaza в Вашингтоне (ориентировочное количество участников – 5000).

Еще одна группа под названием “Коалиция 80 процентов” запросила разрешение для 10 000 протестующих в том же районе. Как отмечает издание, название группы “относится к примерно 80% избирателей Трампа, которые не верят, что Байден победил на выборах справедливо”.

В Сети появляются сообщения, что на протест также выйдут представители крайне правой, неофашистской организации “Proud Boys”, которая поддерживает Трампа.

Как известно, 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

За Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за действующего президента США Дональда Трампа — 232. Для победы необходимо было получить 270 голосов выборщиков.

Но голосование коллегии выборщиков – не последний шаг в конституционном процессе избрания президента США.

В соответствии с конституцией страны, результаты голосования коллегии еще должны быть утверждены Конгрессом США. Это должно произойти 6 января (на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса).