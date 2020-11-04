Президент Трамп во время своего выступления в Белом доме рано утром раскритиковал подсчет голосов.

Об этом сообщает CNN.

“За нас проголосовали миллионы и миллионы людей. Очень печальная группа людей пытается лишить права голоса эту группу людей”, – сказал Трамп.

Его высказывания были смешаны с вводящими в заблуждение заявлениями и откровенной ложью в адрес демократического процесса.

Трамп настаивал на том, чтобы те штаты, в которых подсчет голосов в настоящее время показывает, что он лидирует, должны огласить победу в его пользу, несмотря на то, что подсчет все еще продолжается.

Он сказал, что готовился объявить о победе ранее вечером.

“Мы готовились к большому празднику. Мы выигрывали все. И внезапно все было отменено”, – сказал Трамп.

Трамп сделал безосновательное утверждение, что на выборах имело место мошенничество.

“Это обман американской общественности. Это позор для нашей страны”, – заявил Трамп.

“Мы собираемся выиграть эти выборы. Откровенно говоря, мы победили на этих выборах”, – сказал он, несмотря на то, что миллионы голосов все еще не подсчитаны.

Заявив, что он обратится в Верховный суд США, Трамп сказал, что хочет, чтобы “все голосование прекратилось”.