Лечащий врач президента США Дональда Трампа Шон Конли заявил, что глава американского государства переболел коронавирусом и больше не заразен.

Об этом сообщается в докладе, опубликованном пресс-службой Белого дома.

“В этот вечер я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент отвечает критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяет безопасное прекращение изоляции, утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи [COVID-19]”, — говорится в тексте доклада.

Также Конли отметил, что благодаря разнообразию высококачественных тестов, больше нет оснований говорить об активном размножении вируса.

Он заверил, что врачи продолжают следить за состоянием здоровья Трампа во время его возвращения к активному графику.