Об этом сообщается в докладе, опубликованном пресс-службой Белого дома.
“В этот вечер я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент отвечает критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяет безопасное прекращение изоляции, утренний тест показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи [COVID-19]”, — говорится в тексте доклада.
Также Конли отметил, что благодаря разнообразию высококачественных тестов, больше нет оснований говорить об активном размножении вируса.
Он заверил, что врачи продолжают следить за состоянием здоровья Трампа во время его возвращения к активному графику.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.