Джон Болтон, экс-советник американского президента по вопросам национальной безопасности, утверждает, что Дональд Трамп долгое время считал, что Украина – это часть России.

Об этом он заявил в эфире австрийского телеканала PULS 24.

Болтон отметил, что было сложно давать какие-либо советы Трампу, так как президент был отчасти несведущ в вопросах геополитики.

Он напомнил о том, что Трамп не знал, что Хельсинки не принадлежит России.

Аналогичные вопросы у Трампа возникали по поводу разделения Китайского полуострова.

Трамп также считал, что Украина – это часть России.

“Если президент США не знает, что Хельсинки не принадлежит России, как может советник по безопасности вообще давать советы Трампу, не начиная каждый раз с Адама и Евы… У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было с Украиной, которая, по его мнению, была по сути частью России”, – рассказал Болтон.