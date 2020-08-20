Об этом он заявил в эфире австрийского телеканала PULS 24.
Болтон отметил, что было сложно давать какие-либо советы Трампу, так как президент был отчасти несведущ в вопросах геополитики.
Он напомнил о том, что Трамп не знал, что Хельсинки не принадлежит России.
Аналогичные вопросы у Трампа возникали по поводу разделения Китайского полуострова.
Трамп также считал, что Украина – это часть России.
“Если президент США не знает, что Хельсинки не принадлежит России, как может советник по безопасности вообще давать советы Трампу, не начиная каждый раз с Адама и Евы… У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было с Украиной, которая, по его мнению, была по сути частью России”, – рассказал Болтон.
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