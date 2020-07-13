Президент США Дональд Трамп поднял вопрос о возможности "дивестиции" или "продажи" остров Пуэрто-Рико после того, как там пронесся опустошающий ураган "Мария".

Об этом сообщила бывшая исполняющая обязанности секретаря по национальной безопасности Элейн К. Дьюк в интервью The New York Times.

Элен Дьюк заявила, что была ошарашена услышанным.

“Вы знаете, что первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или же избавиться от этого актива?” – такие вопросы задавал Трамп в первый год своего президентства.

Дьюк работала в администрации Трампа в течение ключевого периода, когда волна ураганов обрушилась на Техас, Флориду и Пуэрто-Рико.

Она сказала, что одним из ее самых ярких воспоминаний была помощь в раздаче воды бездомным в городе Понсе на южном побережье Пуэрто-Рико после урагана “Мария”, который обрушился в конце лета 2017 года. Когда ураган “Мария” приблизился к Пуэрто-Рико, и Дьюк выступила за чрезвычайную декларацию до того, как стихия обрушится на остров, но Мик Малвани, тогдашний директор по бюджету президента, оказал сопротивление.

“Перестань быть такой эмоциональной, Элейн, дело не в людях, а в деньгах”, – сказал ей Малвани.