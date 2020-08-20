Президент США Дональд Трамп считает, что хорошо было бы обменять Пуэрто-Рико на остров Гренландия.

Об этом в интервью MSNBC рассказал бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тэйлор.

Он сказал, что ранее Трамп говорил о том, что в Пуэрто-Рико грязно и там живут бедные люди, потому было бы хорошо обменять эту территорию в Карибском море на остров Гренландия.

Впервые Трамп высказал такое предположение в 2017 году, после разрушительного урагана на острове.

“Он сказал, что хочет узнать, можем ли мы обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что Пуэрто-Рико был грязным, а люди — бедными”, — рассказал Тэйлор.

Он пояснил, что в этот момент Трамп не шутил, а говорил абсолютно серьезно.

На сегодняшний день Гренландия – крупнейший остров на Земле. Он является административной автономной единицей Дании. На острове живут около 58 тыс. человек, 90% из них – гренландские эскимосы. 80% территории острова покрыты льдом.

Напомним, что в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении приобрести у Дании остров Гренландия.

Дании такое предложение категорически не понравилось. Они ответили, что “открыты для бизнеса, а не для торговли”, а также назвали эту идею абсурдной.

В ответ президент Трамп обиделся и отложил уже назначенную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен “на неопределенное время”.

Это не первый случай, когда США проявляют интерес к Гренландии. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не брать во внимание слова Трампа, был в 1941 году, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории. Это борьба за влияние в Арктике, между США и Россией.

В 2018 году на острове состоялись выборы в местный парламент, победу на которых одержала социал-демократическая партия (Siumut), выступающая за отделение и полную независимость от Дании.

В этом ключе США пытаются предлагать острову помощь в размере $12,1 млн. Это делается, чтобы создать противовес влиянию России и Китая в Арктике.