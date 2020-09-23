Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Американский президент уверен, что вакцина от коронавируса будет готова до конца 2020 года. Как только стартует распределение, он готов первым вакцинироваться.
Кроме этого, Трамп не исключает использование неамериканских вакцины.
По словам Макинэни, Трамп согласен получить вакцину, если “препарат будет безопасным”.
На сегодняшний день ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета. Сейчас она на третьей стадии клинических испытаний.
“Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу”, – процитировала Трампа пресс-секретарь.
- 27 августа Европейская комиссия подписала с разработчиком вакцин AstraZeneca первый договор на закупку 300 млн доз от коронавируса COVID-19.
- Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.