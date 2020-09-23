Президент США Дональд Трамп заявил о готовности первым в стране привиться от коронавируса, как только вакцина будет готова.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Американский президент уверен, что вакцина от коронавируса будет готова до конца 2020 года. Как только стартует распределение, он готов первым вакцинироваться.

Кроме этого, Трамп не исключает использование неамериканских вакцины.

По словам Макинэни, Трамп согласен получить вакцину, если “препарат будет безопасным”.

На сегодняшний день ближе всего к широкомасштабному использованию вакцина Оксфордского университета. Сейчас она на третьей стадии клинических испытаний.

“Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу”, – процитировала Трампа пресс-секретарь.