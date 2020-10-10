Об этом сообщает CBS News.

Трамп сказал, что уже здоров и не принимает лекарств. Он готов предоставить плазму крови с антителами для изготовления лекарств для больных COVID-19.

“Я не принимаю никаких лекарств уже, наверное, 8 часов… это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не люблю лекарства. Мы почти закончили лечение и теперь увидим, как все будет”, – сказал Трамп.

Он высоко оценил преимущества полученного лечения, в том числе экспериментальное лечение антителами от компании Regeneron.

“Антитела? Я думаю, что вы должны быть защищены где-то от двух до четырех месяцев, а может и больше, я не знаю… Если они хотят, чтобы я предоставил плазму для лечения больных COVID-19, я это с удовольствием сделаю”, – заявил он.

Если пациент, который выздоровел, согласен, врачи могут взять у него плазму крови с антителами к COVID-19. Ее используют для лечения тех пациентов, которые еще борются с коронавирусом, а также – для создания специальных лекарств.