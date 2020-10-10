Об этом сообщает CBS News.
Трамп сказал, что уже здоров и не принимает лекарств. Он готов предоставить плазму крови с антителами для изготовления лекарств для больных COVID-19.
“Я не принимаю никаких лекарств уже, наверное, 8 часов… это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не люблю лекарства. Мы почти закончили лечение и теперь увидим, как все будет”, – сказал Трамп.
Он высоко оценил преимущества полученного лечения, в том числе экспериментальное лечение антителами от компании Regeneron.
“Антитела? Я думаю, что вы должны быть защищены где-то от двух до четырех месяцев, а может и больше, я не знаю… Если они хотят, чтобы я предоставил плазму для лечения больных COVID-19, я это с удовольствием сделаю”, – заявил он.
Если пациент, который выздоровел, согласен, врачи могут взять у него плазму крови с антителами к COVID-19. Ее используют для лечения тех пациентов, которые еще борются с коронавирусом, а также – для создания специальных лекарств.
- 2 жовтня повідомляли, що у президента США Дональда Трампа та його дружини Меланії діагностували COVID-19. При цьому суперник Трампа на президентських виборах, колишній віце-президент США Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.
- Згодом стало відомо, що Дональд Трамп доставлений до Національного військово-медичного центру.
- 3 жовтня стало відомо, що колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріс Крісті, який допомагав президенту США Дональду Трампу підготуватися до передвиборних дебатів, заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 жовтня лікар американського лідера Брайан Гарібальді заявив, що Дональд Трамп йде на поправку і сьогодні його можуть виписати з медичного центру Уолтера Ріда, де він зараз проходить лікування.
- Сьогодні стало відомо, що Дональда Трампа вже виписали з медичного центру, де йому надавали необхідне лікування.