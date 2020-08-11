Об этом сообщает телеканал CNN.
“Я более склонен провести ее [встречу G7] спустя некоторое время после выборов. Мы собирались сделать это в сентябре”, – заявил Трамп на брифинге в понедельник.
Председательство в G7 меняется ежегодно, и в этом году главенствует Дональд Трамп.
Сначала саммит планировалось провести в Кэмп-Дэвиде в июне, но после предварительных переговоров по переносу встречи и проведении ее в онлайн-режиме Трамп высказал идею все таки встретиться осенью.
Президент США сказал, что Белый дом пока официально никого не пригласил.
“Мы не рассылали приглашения. Мы ведем переговоры с ними”, – сказал Трамп журналистам.
На вопрос, пригласит ли он президента России Владимира Путина, Трамп ответил утвердительно, потому что Путин является “важным фактором”.
“Я бы конечно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важный фактор”, – сказал президент США.
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выводит 9500 американских военных из Германии, чем наносит ущерб НАТО и напрямую играет на руку президенту России Владимиру Путину.