Президент Дональд Трамп заявил, что хочет отложить встречу G7 до выборов в ноябре,а также планирует пригласить на саммит Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал CNN.

“Я более склонен провести ее [встречу G7] спустя некоторое время после выборов. Мы собирались сделать это в сентябре”, – заявил Трамп на брифинге в понедельник.

Председательство в G7 меняется ежегодно, и в этом году главенствует Дональд Трамп.

Сначала саммит планировалось провести в Кэмп-Дэвиде в июне, но после предварительных переговоров по переносу встречи и проведении ее в онлайн-режиме Трамп высказал идею все таки встретиться осенью.

Президент США сказал, что Белый дом пока официально никого не пригласил.

“Мы не рассылали приглашения. Мы ведем переговоры с ними”, – сказал Трамп журналистам.

На вопрос, пригласит ли он президента России Владимира Путина, Трамп ответил утвердительно, потому что Путин является “важным фактором”.

“Я бы конечно пригласил его на встречу. Я думаю, что он важный фактор”, – сказал президент США.