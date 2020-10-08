Президент США Дональд Трамп выразил желание вывести американский контингент из Афганистана до Рождества, то есть до 25 декабря.

Об этом он сказал в видеообращении.

“Мы должны вернуть домой то небольшое количество наших храбрых мужчин и женщин, которые сейчас служат в Афганистане, к Рождеству!”, – заявил Трамп.

При этом помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил, что США до конца 2020 года сократят свой контингент в Афганистане до 2,5 тысячи военных.

“Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находилось около 10 тысяч американских военных. Сегодня там менее 5 тысяч, и это число уменьшится до 2,5 тысячи к началу следующего года”, – сообщил он.