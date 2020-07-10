Соответствующее заявление Трампа опубликовал в Twitter.
По мнению американского лидера, “слишком много университетов и школьных систем сосредоточены на радикально левой идеологической обработке, а не образовании”.
Потому Трамп инициировал пересмотр финансирование учебных заведений и пригрозил лишить их средств, если подход к образованию не будет изменен.
“Я поручил министерству финансов пересмотреть их безналоговый статус и/или финансирование, которое будет отобрано, если эта пропаганда или действия против государственной политики продолжатся. Наши дети должны быть образованными, а не внушаемыми!”, — заявил он.
- Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- Президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.
- Что известно о движении “Антифа”, которое Трамп винит в протестах, читайте в материале.