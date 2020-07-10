Президент США Дональд Трамп инициировал пересмотр финансирования учебных заведений, поскольку они сосредоточены на "радикально левом" воспитании молодежи, а не образовании.

Соответствующее заявление Трампа опубликовал в Twitter.

По мнению американского лидера, “слишком много университетов и школьных систем сосредоточены на радикально левой идеологической обработке, а не образовании”.

Потому Трамп инициировал пересмотр финансирование учебных заведений и пригрозил лишить их средств, если подход к образованию не будет изменен.

“Я поручил министерству финансов пересмотреть их безналоговый статус и/или финансирование, которое будет отобрано, если эта пропаганда или действия против государственной политики продолжатся. Наши дети должны быть образованными, а не внушаемыми!”, — заявил он.