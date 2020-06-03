Об этом сообщает американское издание The Hill.

“Вопрос не в том, что он (Путин- Ред.) сделал, – это вопрос здравого смысла. Мы G7, но его там нет. Половина встреч посвящена России, а его там нет”, – заявил Трамп.

Помимо того, президент США сказал, что не так давно Владимир Путин участвовал в совместных усилиях по урегулированию нефтяного кризиса.

Также Дональд Трамп считает, что при непосредственном участии во встрече Путина государствам было бы легче договориться с Россией по поводу нового договора о ядерном сдерживании.

В 2018 году президент США Догнальд Трамп заявлял, что Россия должна принимать участие в саммите стран “Большой семерки” (G7). По его словам, РФ необходимо “позволить вернуться”, потому что эта страна должна находиться “за столом переговоров”.