В СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп предложит сократить внешнюю помощь на 21%.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Президент Трамп планирует предоставить для выделения помощи другим государствам в 2021 году 44,1 млрд долларов.

При этом в 2020 финансовом году внешняя помощь Штатов, заложенная в бюджете, составляет 55,7 млрд долларов.

Помимо того, американский лидер планирует также увеличить финансирование Международной Финансовой Корпорации (DFC) развития с 150 млн до 700 млн долларов.

Однако, как сообщают в СМИ, материальная помощь для Украины в 2021 году останется такой же, как и в 2020 году.

Напомним, что ранее бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит нашей стране в 2020 году.