Об этом сообщает британское агентство Reuters.
Президент Трамп планирует предоставить для выделения помощи другим государствам в 2021 году 44,1 млрд долларов.
При этом в 2020 финансовом году внешняя помощь Штатов, заложенная в бюджете, составляет 55,7 млрд долларов.
Помимо того, американский лидер планирует также увеличить финансирование Международной Финансовой Корпорации (DFC) развития с 150 млн до 700 млн долларов.
Однако, как сообщают в СМИ, материальная помощь для Украины в 2021 году останется такой же, как и в 2020 году.
Напомним, что ранее бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, какое оружие Вашингтон предоставит нашей стране в 2020 году.
- 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов. В документе заложена обещанная военная помощь Украине.
- В конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.