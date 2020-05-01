Президент США Дональд Трамп заявил, что подумывает о возвращении на работу своего экс-советника по вопросам национальной безопасности Белого дома Майкла Флинна.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Флинн был осужден по делу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Теперь же он может вновь вернуться в президентскую администрацию.

Трамп написал, что считает Флинна “жертвой антироссийского расследования”, отметив, что в его приговоре виновны “грязные копы”.

Президент США надеется, что его экс-советника оправдают, сняв все обвинения.

“Как по мне, Майкл Флинн должен быть оправдан, если исходить из того, что мне известно. Я не судья, но имею несколько другие полномочия”, – заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Также он отметил, что “готов рассмотреть возможность” возвращения Флинна в Белый дом, но не уточнил на какую именно позицию.

Как известно, на суде Флинн сначала признал себя виновным в даче ложных показаний, а затем передумал. Трамп считает, что Флинн принял такое решение, поскольку его “затравили грязные копы”.

“Идет процесс его оправдания. Если посмотреть на вчерашние заметки (Минюст передал соответствующие документы о расследовании 2017 года), то это полное оправдание”, – сказал президент.

Также Трамп написал, что Флинн был жертвой “глобального государственного заговора” со стороны ФБР.

Справка. В деле о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года Флинна допросили на предмет его звонков российскому послу. Результаты судебного решения гласят о том, что Флинн четыре раза солгал следствию во время допроса. Он врал о разговорах с русскими гражданами, о санкциях и о голосовании в ООН.

После этого Флинн в суде признал, что действительно дал неточные сведения.

Сторона обвинения заявила, что у Флинна не раз была возможность признаться в том, что он говорил неправду по какому-то из пунктов.