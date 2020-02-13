Президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации прослушивать его телефонные разговоры с иностранными лидерами.

Об этом сообщает Associated Press.

Согласно процедуре, сотрудники Белого дома, работающие в защищенной звуконепроницаемой ситуационной комнате в подвале Западного крыла,прослушивают и записывают разговоры президента с мировыми лидерами. Затем сотрудники Совета национальной безопасности готовят меморандум по итогам телефонной беседы, который служит официальным документом.

“Я могу полностью прекратить эту практику [прослушивание разговоров]”, — сказал Трамп в радиоинтервью Херальдо Ривере.

Напомним, что телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года, вынудил сотрудника американской спецслужбы написать жалобу. Информатор выразил обеспокоенность в связи с тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы просить о вмешательстве иностранного государства.

После этого Белый дом пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал стенограмму разговора.