Администрация американского президента Дональда Трампа якобы требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении военной помощи Украине.

Об этом сообщает The Washington Post

В издании отметили, что чиновники президентской администрации “угрожали наложением вето президента”, если представители Демократической партии не согласятся убрать соответствующий пункт из оборонного бюджета. Если бы президент наложил вето, это привело бы к отставке правительства.

Об этом заявили пять инсайдеров из администрации президента и Конгресса.

Важно отметить, что суть этого пункта в сроках предоставления помощи. Демократы согласились на требование президентской администрации, не указав в пункте сроки предоставления помощи.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA), предусматривающий военную помощь для Украины в размере 300 миллионов долларов, а также – санкции против российских газопроводов.

Стоит отметить, что оборонный бюджет вводит санкции, не связанные с российским газопроводом “Северный поток-2” и “ТуркСтрим”, запрещая военное сотрудничество с Россией.

В оборонном бюджете заложены $738 миллиардов на оборону.

Для военных теперь появятся новые льготы. В частности, это 12 недель оплачиваемого отпуска для военных по уходу за детьми и повышение им зарплат.

Также в оборонном бюджете предусмотрено создание космических войск и строительство стены на южной границе.