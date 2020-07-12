Президент США Дональда Трамп и экс-вице-президент Джо Байден выиграли предварительные выборы партий в Луизиане, которые откладывались два раза из-за эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

В субботу, 11 июля, в штате Луизиана состоялись внутрипартийные выборы — праймериз. По их итогам и действующий президент Дональд Трамп, и бывший вице-президент Джо Байден выиграли праймериз своих партий.

Отмечается, что у Трампа не было реальных конкурентов, в то время как Байден столкнулся с 13 другими оппонентами-демократами.

Праймериз в Луизиане — одни из последних президентских праймериз в США. Они должны были состояться 4 апреля, однако дата их проведения была перенесена дважды. В конечном счете результаты внутрипартийных выборов в этом штате стали несущественным для отбора кандидатов.

Как известно, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.