Об этом сообщает агентство Associated Press.
В субботу, 11 июля, в штате Луизиана состоялись внутрипартийные выборы — праймериз. По их итогам и действующий президент Дональд Трамп, и бывший вице-президент Джо Байден выиграли праймериз своих партий.
Отмечается, что у Трампа не было реальных конкурентов, в то время как Байден столкнулся с 13 другими оппонентами-демократами.
Праймериз в Луизиане — одни из последних президентских праймериз в США. Они должны были состояться 4 апреля, однако дата их проведения была перенесена дважды. В конечном счете результаты внутрипартийных выборов в этом штате стали несущественным для отбора кандидатов.
Как известно, выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.
- По данным опроса, проведенного в начале мая, Джо Байден опережал Дональда Трампа на 5%.
- В соответствии с результатами опроса, проведенного 25-28 мая, Байден увеличил отрыв от Трампа в предвыборном рейтинге до 11%.