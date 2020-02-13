Действующий президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты Майк Блумберг устроили перепалку в Twitter из-за роста, бизнеса и политики.

Об этом сообщают #Буквы.

Перепалку в соцсети начал Трамп. Он репостнул картинку, на которой перерезает красную ленту, а рядом стоит Блумберг. Последний на фото изображен ростом вдвое меньше Трампа в костюме не по размеру.

“Мини-Майк Блумберг — лузер, у которого есть деньги, но он не может вести дебаты и имеет нулевое присутствие, вы увидите. Он напоминает мне крошечную версию Джеба “энергосберегающего” Буша (брат Джорджа Буша, республиканец, кандидат в президента на выборах 2016 года, — ред.), но у Джеба больше политических навыков и он лучше относился к чернокожему населению, чем Мини!”, — написал Трамп.

После Трамп еще раз сделал рост Блумберга поводом для шутки.

“Мини-Майк — это 163-сантиметровая масса мертвой энергии, которая не хочет присутствовать на стадии дебатов с профессиональными политиками. Он ненавидит Сумасшедшего Берни (демократа Берни Сандерса — ред.) и, если хватит денег, возможно, остановит его. Люди Берни сойдут с ума!”, — добавил он.

Стоит отметить, что Трамп недооценил рост Блумберга — он на 10 сантиметров выше. Рост же самого Трампа составляет 190 см.

В ответ на это Блумберг написал, что их общие с Трампом знакомые смеются над ним из-за того, что он не умеет распоряжаться унаследованными от отца-предпринимателя деньгами.

“Дональд Трамп, у нас много общих знакомых в Нью-Йорке. За твоей спиной они смеются и называют сумасшедшим ярмарочным шутом. Они знают, что ты унаследовал целое состояние, и разбазарил его глупыми сделками и некомпетентностью”, — написал Блумберг.

Позднее Блумберг опубликовал еще один пост, в котором разместил кадр из фильма “Гладиатор” с цитатой “Время чествовать себя скоро закончится”.