Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут в мае приехать в Украину. Визит может состояться накануне поездки в Россию для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает The Guardian

“Среди вариантов, которые считаются компромиссами в Вашингтоне и Лондоне, – участие лидеров в возложении венков в Москве. Другим вариантом является посещение Москвы и участие в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая”, – сказано в сообщении.

Также в материале упоминается, что украинское правительство работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как “более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию”.

Как известно, 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. От празднования 9 мая Украина отказалась пять лет назад.

Трамп и Джонсон еще не приняли окончательное решение по поводу визита в Украину.

“Западным лидерам не следует чествовать армию в военной форме (российскую), которая все еще занимает часть Украины, и отдавать дань уважения тем же подразделениям, которые убивают людей в Идлибе”, – сказал восточноевропейский дипломат.

На данный момент свое присутствие на мероприятиях в Москве подтвердили представители таких стран: Китай, Индия, Франция, Беларусь, Болгария, Куба, Кипр, Чехия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Северная Македония, Палестина, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Венесуэла.

“Есть еще несколько глав государств, которые еще не ответили на наше приглашение”, – сказал российский посол Анатолий Антонов.