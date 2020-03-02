Трамп и Сандерс превратили популистскую ярость в политическую власть

В американских СМИ рассказывают, в чем схожа популистская политика основных кандидатов на следующих выборах президента США - Дональда Трампа и Берни Сандерса.

Об этом сообщается в материале The Washington Post.

“Спустя четыре года после того, как Трамп захватил контроль над Республиканской партией с правым популистским движением, новый популистский крестовый поход поднялся слева, подогретый обидой и беспокойством и приведенный в действие стремлением Сандерса выслать Трампа из Белого дома”, – сказано в статье.

По мнению журналистов, и Трамп, и Сандерс одновременно пытают презрение и к американским элитам, процветающим в то время, пока другие граждане страдали, и к американским институтам.

Отмечается, что столкновение Трампа и Сандерса на президентских выборах осенью 2020 года было бы беспрецедентным.

“В то время, когда нет настоящей доминирующей идеологии, которая могла бы объединить людей, не удивительно, что люди как бы отправляются в свои отдельные лагеря, где находят утешение”, – говорит историк Майкл Казин.

В материале подчеркивают, что кампании Сандерса и Трампа отражает широкий сдвиг в западных демократиях в сторону политики, основанием для которой являются обиды и эмоции. Именно такая политика подтолкнула Великобританию к выходу из Европейского Союза.

“Популизм – это будущее американской политики. Вопрос в том, правое это или левое – деконструкция административного государства или демократический социализм”, – поясняет бывший советник действующего президента США Стивен К. Бэннон.

При этом Майкл Казин утверждает, что противостояние наподобие битвы между Сандерсом и Трампом, в котором нет политической философии, трудно вспомнить за всю историю США.

В то же время между популизмами Трампа и Сандерса существуют отличия. В частности, популизм Сандерса основан на экономическом неравенстве и виноватыми здесь “назначены” миллиардеры, финансовые элиты, преуспевшие в то время, когда увольняли других. В свою очередь политика Трампа основана на культурном недовольстве. Его виновники – иммигранты и женщины.

Но есть между кандидатами и существенные сходства.

“От их возгласов о торговой политике и их хвастовства по поводу размера толпы до их насмешек против господствующих крыльев их партий. Нынешнее восхождение Сандерса в первичном демократическом округе происходит после триумфа Трампа в 2016 году на расколотом республиканском поле”, – говорится в статье.



По мнению журналистов, крупнейшие события Сандерса напоминают мега-митинги Трампа, проходившие четыре года назад.

“Ни один другой кандидат не продемонстрировал способность заполнять арены для шумных собраний, которые больше напоминают рок-концерты, чем политические постановки”, – сказано в материале.

Берни Сандерс по ходу праймериз спорит с другими кандидатами от Демократической партии, что несет отголоски праймериз Дональда Трампа, который тоже наслаждался нервозностью, которую вызывал у более традиционных республиканцев в 2016 году.

Также отмечается, что и Сандерс, и Трамп, атакуют средства массовой информации, обвиняя их в поддержании статуса-кво.

“Будучи кандидатом в 2016 году, Трамп постоянно обвинял операторов телекамер в отказе показывать свои большие толпы. Он критиковал журналистов с трибуны, часто по имени. Он регулярно бросает оскорбления репортерам через Твиттер, его любимое средство коммуникации. Сандерс также регулярно обвиняет “корпоративные СМИ” в несправедливом освещении”, – говорится в статье.

Подчеркивается, что оба кандидата создали вокруг себя культы личности с армиями фанатичных сторонников.

“Оба злые старые белые парни, которых вы либо любите, либо ненавидите. Третьего нет. Американцы любят развлечения. И это то, что доставляют Трамп и Берни”, – говорит один из доноров Трампа Дэн Эберхарт.

Помимо того, оба кандидата время от времени забрасывают тонкие намеки избирателям друг друга, рассчитывая, что некоторые из них могут переметнуться на противоположную сторону.