Трамп, Иран и протесты: о чем говорил Сорос в Давосе

Американский трейдер, финансист и инвестор Джордж Сорос выступил на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе с 22 по 25 января.

Речь Сороса опубликовало издание Project Syndicate.

“В моей новой книге “В защиту открытого общества” я доказываю, что в революционные моменты диапазон возможностей намного шире, чем в обычные времена. В такие моменты легче повлиять на события, чем понять, что происходит. И как следствие, финальные результаты часто не соответствуют ожиданиям людей. Это уже привело к массовому разочарованию, которое политики-популисты используют в своих целях”, – сказал он.

О ситуации в мире

По словам Сороса, в середине 2019 года он ещё питал надежды на то, что ситуация исправится и произойдет разворот в сторону международного сотрудничества. Выборы в Европарламент принесли благоприятные результаты. Явка повысилась на 8%, а молчаливое большинство высказалось за расширение европейского сотрудничества.

Однако к концу года его надежды улетучились. По словам финансиста, США, Китай и Россия оставались в руках потенциальных или реальных диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжали расти. Борьба за предотвращение Brexit, губительного как для Великобритании, так и для ЕС, закончилась полной победой сторонников Brexit на выборах.

Он отметил, что самый серьезный и пугающий регресс наблюдается в Индии, где демократически избранный Нарендра Моди создает индуистское националистическое государство, вводя репрессивные меры в Кашмире, полуавтономном мусульманском регионе, и грозя миллионам мусульман лишением гражданства.

В то же время, в Латинской Америке продолжает нарастать гуманитарная катастрофа. К началу этого года почти пяти миллионов венесуэльцев эмигрировали, что привело к негативным последствиям для соседних стран. В Бразилии президент Жаир Болсонару не смог предотвратить уничтожение тропических лесов Амазонки теми, кто пытается расширить скотоводческие ранчо. Еще одним негативным моментом стала Конференция ООН по климату в Мадриде, чьи участники разошлись, так и не достигнув никакого значимого соглашения. Кроме того, Ким Чен Ын в своей новогодней речи пригрозил США своим ядерным потенциалом, а импульсивное решение Трампа убить второго по важности политика Ирана усилило риск конфронтации на Ближнем Востоке.

Сорос считает, что проблема Северной Кореи связана с ухудшением отношений между США и Китаем.

О Трампе и Си Цзиньпине

“Президент Трамп – мошенник и законченный нарцисс, который хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него. Когда его фантазии о том, чтобы стать президентом, осуществились, его нарциссизм достиг патологических размеров. Более того, он нарушил ограничения президентской власти, предусмотренные Конституцией, за что его подвергли импичменту. С другой стороны, он сумел привлечь множество сторонников, которые купились на его альтернативную реальность. В результате, его нарциссизм превратился в злокачественную болезнь. Он поверил, что может навязать свою альтернативную реальность не только собственным сторонникам, но и самой реальности”, – заявил он. “Си Цзиньпин, противостоящий Трампу, пережил травматический опыт в ранней юности. Его отец, один из первых лидеров Компартии Китая, был исключён из партии, поэтому Си Цзиньпин вырос в изгнании, в деревне. С тех пор целью руководства Си стало восстановление ключевой роли Компартии в жизни Китая. Он называет это “китайской мечтой” об “обновленном” Китае, способном демонстрировать свою силу и влияние во всём мире. Как только Си Цзиньпин накопил достаточно силы, он отверг тщательно разработанную систему коллективного руководства страной, чтобы стать диктатором”, – добавил финансист.

Он считает, что Трамп готов пожертвовать национальными интересами ради своей личной политической или материальной выгоды, и он сделает практически всё что угодно, чтобы переизбраться на выборах в ноябре. А Си Цзиньпин старается использовать слабые стороны Трампа и с помощью искусственного интеллекта стремится достичь полного контроля над своим народом.

О США и Иране

Сорос обратил внимание, что в январе Трамп внезапно переключил внимание с Китая на Иран. У него не было стратегического плана, когда он санкционировал запуск ракеты, которая убила командира спецподразделения “Силы Кудс” Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и иракского командира проиранских вооружённых формирований. И это усложнило задачу контролируемой демократами Палаты представителей, которая объявила Трампу импичмент.

О протестах

“В мире происходит так много восстаний, что мне потребовалось бы слишком много времени, чтобы проанализировать каждый случай по отдельности. Однако, наблюдая за этим бунтарским ураганом, я рискну сделать обобщение о тех из них, которые, вероятно, окажутся успешными. Типичным примером является Гонконг, где у протестного движения нет явно идентифицируемого лидера, и, тем не менее, оно пользуется подавляющей поддержкой населения”, – считает финансист.

Он добавил, что учитывая чрезвычайную ситуацию с изменением климата, а также беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и несколько последующих лет определят не только судьбу Си Цзиньпина и Трампа, но и судьбу всего мира.

Если Си Цзиньпину удастся полностью внедрить систему социальных кредитов, он сделает реальностью настоящую оруэлловскую авторитарную систему и создаст новый тип человека, готового отказаться от личной независимости, чтобы избежать неприятностей. Личную независимость, однажды утраченную, будет очень сложно вернуть. Для открытого общества не останется места в таком мире.