Об этом сообщает американский телеканал CNN.
По словам источников, Трамп не раз обсуждал этот вопрос с чиновниками или конгрессменами. Такая ситуация возникла в связи с желанием Помпео баллотироваться в Конгресс от штата Канзас. Если бы этот сценарий был под угрозой, Трамп готов был отправить Помпео на выборы в Сенат.
Президент рассматривал нескольких кандидатов на возможную замену Помпео. В частности, среди них фигурировал советник по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Инсайдеры отметили, что по поручению президента, в последнее время у него появилось значительно больше дипломатических обязанностей. Он поехал на саммит АСЕАН (ассоциация государств юго-восточной Азии) в октябре, сопровождал Помпео и вице-президента Майка Пенса в ходе их поездки в Турцию на переговоры о прекращении огня в Сирии.
Еще одним кандидатом называли главу Минфина США Стивена Мнучина.
- 19 декабря помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что визит Государственного секретаря США Майка Помпео в Украину запланирован на начало 2020 года.