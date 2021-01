Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп покинул Белый дом и Вашингтон на вертолете Marine One.

Перед тем, как взойти на борт вертолета, Трамп сообщил журналистам, что быть 45-м президентом Соединенных Штатов – это “большая честь” для него. Он добавил, что надеется, что “это не будет долгим прощанием”.

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/a4ykCYE6d3 pic.twitter.com/cAfxuwsHc3 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

President Trump and Melania depart the White House pic.twitter.com/jk6AK3QNi8 — Axios (@axios) January 20, 2021

Сначала Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там он провел прощальную церемонию на посту президента.

В своей заключительной речи Трамп пообещал “всегда бороться” и пожелал новой администрации Джо Байдена “больших успехов”.

“Вы удивительные люди. Это великая, великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом. Я всегда буду бороться за вас. Я буду наблюдать. Я буду слушать, и скажу вам, что будущее этой страны никогда не было лучше. Желаю новой администрации удачи и больших успехов. Я думаю, у них будет большой успех. У них есть базис, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее”, – подчеркнул Трамп.

Мелания Трамп также выступила с непродолжительной речью, отметив, что “быть вашей первой леди было для меня величайшей честью”.

President Trump: “This has been an incredible four years. We’ve accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here” pic.twitter.com/fVrYB6mKuW — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

На прощальной церемонии присутствовали дети Трампа и сотрудники его администрации.

Как отмечает CNN, хотя Трамп пожелал следующей администрации успехов, он не назвал по имени избранного президента США Джо Байдена.

После церемонии Трамп планировал направиться в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее он сообщал, что не планирует посещать инаугурацию Байдена.

In his closing remarks as President, Donald Trump wished the incoming administration “great luck,” but said “we will be back in some form” https://t.co/u1S618NdCo pic.twitter.com/bilDs5aHa1 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

First lady Melania Trump: “Being your first lady was my greatest honor. Thank you for your love and your support. You will be in my thoughts and prayers. God bless you all. God bless your families. And God bless this beautiful nation. Thank you” https://t.co/UES2gCFXvt pic.twitter.com/Qg2hpNkneq — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

Donald Trump departs Joint Base Andrews for the last time as President. Trump will be in Florida when President-elect Joe Biden and Vice President-elect Kamala Harris are sworn in at noon, at which point he will no longer be president https://t.co/0eb3QPDLdc pic.twitter.com/vpPsqZNdXY — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021