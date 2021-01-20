Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Трамп покинул Белый дом и Вашингтон на вертолете Marine One.

Перед тем, как взойти на борт вертолета, Трамп сообщил журналистам, что быть 45-м президентом Соединенных Штатов – это “большая честь” для него. Он добавил, что надеется, что “это не будет долгим прощанием”.

Сначала Трамп отправился на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд. Там он провел прощальную церемонию на посту президента.

В своей заключительной речи Трамп пообещал “всегда бороться” и пожелал новой администрации Джо Байдена “больших успехов”.

“Вы удивительные люди. Это великая, великая страна. Для меня большая честь и привилегия быть вашим президентом. Я всегда буду бороться за вас. Я буду наблюдать. Я буду слушать, и скажу вам, что будущее этой страны никогда не было лучше. Желаю новой администрации удачи и больших успехов. Я думаю, у них будет большой успех. У них есть базис, чтобы сделать что-то действительно впечатляющее”, – подчеркнул Трамп.

Мелания Трамп также выступила с непродолжительной речью, отметив, что “быть вашей первой леди было для меня величайшей честью”.

На прощальной церемонии присутствовали дети Трампа и сотрудники его администрации.

Как отмечает CNN, хотя Трамп пожелал следующей администрации успехов, он не назвал по имени избранного президента США Джо Байдена.

После церемонии Трамп планировал направиться в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. Ранее он сообщал, что не планирует посещать инаугурацию Байдена.

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Фото: Leah Millis/Reuters

Фото: Alex Brandon/AP

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP

Фото: Carlos Barría/Reuters

  • Инаугурационный комитет готовит специальную программу по случаю инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Ведущим специальной программы будет американский актер, продюсер и режиссер Том Хэнкс.
  • На церемонии инаугурации споют Леди Гага и Дженнифер Лопес. При этом Леди Гага исполнит национальный гимн США, а Лопес просто споет несколько песен из своего репертуара.
  • В Украине инаугурацию Джо Байдена будет транслировать “Суспильное”. Трансляция этого события на канале UA: ПЕРШИЙ стартует в 18:15.