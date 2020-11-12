45-ый президент США Дональд Трамп, который завершает каденцию в январе 2021 года, планирует основать медиакомпанию, которая составит конкуренцию Fox News.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники из близкого окружения Трампа.

Некоторые советники Трампа уверены, что Fox News специально заявила, о победе Байдена в Аризоне. Этот факт президент воспринял как целенаправленную атаку против его персоны.

“Он планирует разрушить Fox News, это несомненно”, – сообщил инсайдер.

Однако генеральный директор Fox News Лаклан Мердок 3 ноября заявил, что медиа не боится конкуренции.

“Мы всегда процветали с конкуренцией … Fox News всегда была медиа номер один”, – сказал Мердок.

Ходили слухи, что Трамп планирует запустить кабельный канал, но это слишком дорого и требует значительного количества сотрудников. Трамп рассматривает цифровой медиаканал, который бы транслировался в Интернете. Это значительно дешевле и быстрее.

Очевидно, контент канала Трампа не будет бесплатным. Он будет взимать со зрителей деньги за подписку, но сумма пока неизвестна. К слову, Fox News за месячную подписку просит 5,99 долларов.

Кроме того, Трамп будет обладать базой электронных ящиков и мобильных номеров. Он может использовать эти данные в своих целях.

“Он потратит много времени на то, чтобы уничтожить Fox News”, – заявил источник.

Сейчас Трамп все чаще критикует Fox News, заявляя, что канал чаще проводит интервью с демократами, чем с республиканцами.

“Fox News сильно изменился. Кто-то спросил: Что больше всего изменилось за последние четыре года? А я говорю, Fox. Я не жалуюсь – я просто говорю людям”, – сказал Трамп во время последнего интервью.