Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники из близкого окружения Трампа.
Некоторые советники Трампа уверены, что Fox News специально заявила, о победе Байдена в Аризоне. Этот факт президент воспринял как целенаправленную атаку против его персоны.
“Он планирует разрушить Fox News, это несомненно”, – сообщил инсайдер.
Однако генеральный директор Fox News Лаклан Мердок 3 ноября заявил, что медиа не боится конкуренции.
“Мы всегда процветали с конкуренцией … Fox News всегда была медиа номер один”, – сказал Мердок.
Ходили слухи, что Трамп планирует запустить кабельный канал, но это слишком дорого и требует значительного количества сотрудников. Трамп рассматривает цифровой медиаканал, который бы транслировался в Интернете. Это значительно дешевле и быстрее.
Очевидно, контент канала Трампа не будет бесплатным. Он будет взимать со зрителей деньги за подписку, но сумма пока неизвестна. К слову, Fox News за месячную подписку просит 5,99 долларов.
Кроме того, Трамп будет обладать базой электронных ящиков и мобильных номеров. Он может использовать эти данные в своих целях.
“Он потратит много времени на то, чтобы уничтожить Fox News”, – заявил источник.
Сейчас Трамп все чаще критикует Fox News, заявляя, что канал чаще проводит интервью с демократами, чем с республиканцами.
“Fox News сильно изменился. Кто-то спросил: Что больше всего изменилось за последние четыре года? А я говорю, Fox. Я не жалуюсь – я просто говорю людям”, – сказал Трамп во время последнего интервью.
- Ранее некоторые американские телеканалы и социальная сеть Twitter отказались транслировать речь президента США Дональда Трампа, которую он произнес после голосования. Причина – множество неправдивых фактов и заявлений, которые озвучил Трамп.