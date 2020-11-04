Об этом сообщает The New York Times.

Джорджия, долгое время являвшаяся оплотом республиканцев, превратилась в невероятное поле битвы как в президентской гонке, так и в борьбе за контроль над Сенатом.

Президент Трамп выиграл штат на пять процентных пунктов в 2016 году, и ни одного демократа штат не поддерживал с 1992 года. Но ранее опросы показали, что между Трампом и Джозефом Байденом было сильное соперничество.