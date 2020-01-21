Администрация Дональда Трампа ограничить въезд в США для граждан еще 7 стран, среди них — Беларусь.

Об этом сообщает агенство Politico.

По информации источников издания, президент Трамп намерен расширить скандальный список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США. Как известно, ранее Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты жителям преимущественно мусульманских стран – Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Также под запрет попали Венесуэла и Северная Корея.

Двое собеседников издания сообщили, что список могут пополнить 7 государствами, а именно: Беларусь, Мьянма, Эритрея, Киргизстан, Нигерия, Судан и Танзания.

Трамп, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, подтвердил, что хочет расширить список, однако называть страны отказался.

В случае, если проект будет утвержден, на граждан этих государств будут наложены иммиграционные ограничения, однако это не означает, что въезд в США для них будет полностью запрещен. Ожидается, что список будет представлен 27 января — на третью годовщину подписания Трампом первой редакции документа.

Напомним, что совсем недавно официальные лица США также стремились улучшить отношения с Беларусью. Так госсекретарь Помпео планировал визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в январе. Однако он был вынужден перенести его в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке.