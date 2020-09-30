Речь идет о периоде работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma.
Байден раскритиковал Трампа за то, что он никогда не публиковал свои налоговые декларации, проводил мошеннические операции по оплате налогов и так далее.
Трамп, в ответ, высказал свои претензии.
“Хантер заработал целое коррупционное состояние в Украине”, – сказал Трамп.
Байден ответил, что это ложь.
“Я горжусь своим сыном”, – сказал демократ.
Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.
Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
- Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что Хантер Байден во время работы в Burisma Group зарабатывал по 75 тысяч долларов дважды в месяц за предоставление консультационных услуг.