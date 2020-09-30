Президент США Дональд Трамп, обращаясь к своему оппоненту Джо Байдену во время дебатов, обвинил его сына Хантера в том, что он заработал "коррупционное состояние" в Украине.

Речь идет о периоде работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma.

Байден раскритиковал Трампа за то, что он никогда не публиковал свои налоговые декларации, проводил мошеннические операции по оплате налогов и так далее.

Трамп, в ответ, высказал свои претензии.

“Хантер заработал целое коррупционное состояние в Украине”, – сказал Трамп.

Байден ответил, что это ложь.

“Я горжусь своим сыном”, – сказал демократ.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.