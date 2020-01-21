Президент США Дональд Трамп, выступая на экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты сейчас переживают "невиданный экономический бум".

Трансляцию осуществляло издание The Guardian.

“Я с гордостью могу сказать, что США переживают экономический бум, подобного которому мир никогда не видел прежде. Америка процветает и побеждает как никогда. Нам удалось подписать на прошлой неделе торговые соглашения с Китаем и Мексикой, с Канадой. Эти сделки являются моделью для 21-го века”, – подчеркнул Трамп.

Он выразил мнение, что США обязаны своими экономическими достижениями его администрации, которая избрала “совершенно новый подход”, сосредоточенный на помощи американским рабочим, наряду с сокращением налогов.

Трамп отметил, что с момента его прихода к власти в США были созданы 7 миллионов рабочих мест.

Глава Белого дома подчеркнул, что особенно экономический бум чувствует рабочий класс.

“Это бум синих воротничков. Американская мечта вернулась, стала лучше и сильнее, чем когда-либо прежде”, — сообщил он.

В связи с этим Трамп назвал США “примером для всего мира”.

(На видео – с 50:00)