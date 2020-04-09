Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране "опережают график" по преодолению коронавируса, потому надеется на скорое завершение пандемии.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.

“Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем”, – сказал президент США.

Также он пояснил, что не спешит принимать решение о том, когда будет открыта страна, поскольку оно должно быть коллегиальным и научно обоснованным.