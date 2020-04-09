Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
Трамп отметил, что завершение борьбы с коронавирусом и восстановление экономики произойдет в недалеком будущем.
“Не люблю говорить об этом слишком громко, потому что внезапно ничего не происходит. Но я думаю, что это произойдет уже в недалеком будущем”, – сказал президент США.
Также он пояснил, что не спешит принимать решение о том, когда будет открыта страна, поскольку оно должно быть коллегиальным и научно обоснованным.
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