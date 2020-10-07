Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, касающиеся расследования связей с Россией, а также скандала со взломом электронной почты кандидатки от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Трамп распорядился не изымать любую конфиденциальную информацию.

Президент США назвал “российское дело” крупнейшим политическим преступлением в американской истории. Поэтому считает правильным, чтобы американские граждане могли узнать о его сути больше.

“Я в полной мере позволил рассекретить вполне все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации!”, – написал Трамп.