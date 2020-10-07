Об этом Трамп написал в Twitter.
Трамп распорядился не изымать любую конфиденциальную информацию.
Президент США назвал “российское дело” крупнейшим политическим преступлением в американской истории. Поэтому считает правильным, чтобы американские граждане могли узнать о его сути больше.
“Я в полной мере позволил рассекретить вполне все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории – связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации!”, – написал Трамп.
- Ранее сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликоала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.