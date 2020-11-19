Трамп пытается заблокировать сертификацию результатов выборов президента США

Судебные иски Трампа относительно фальсификаций на выборах президента США не приведут к отмене победы его конкурента Джо Байдена. Поэтому штаб Трампа решил сеять хаос, дискредитировать избирательный процесс и распространять безосновательные обвинения против членов избирательных комиссий.

Об этом сообщает АР.

Битва Трампа против конкурентов, которые мешают ему остаться президентом США еще на четыре года, естественно разворачивается в штатах, где он проиграл Байдену.

В Мичигане два представителя Республиканской партии в самом большом округе штата сначала отказались подтвердить результаты, несмотря на отсутствие доказательств фальсификаций, а затем проголосовали за сертификацию. Через некоторое время республиканцы снова передумали и заявили, что они против сертификации. По этой схеме действуют и республиканцы в других штатах. Так, в Аризоне чиновники не допускают подписания итогов голосования в сельском округе.

Эти шаги не свидетельствуют о скоординированных усилиях республиканцев. Зато их, похоже, вдохновляет зажигательная риторика Трампа о необоснованном мошенничестве. Поэтому республиканцы вынуждены согласиться, что победе Трампа якобы помешали недостатки избирательной системы страны, поскольку государственные и федеральные суды не реагируют на юридические заявления Трампа и его союзников.

По словам профессора права Университета Кентукки Джошуа Дугласа, команда Трампа не сможет отложить или подорвать сертификацию голосов, ведь не имеет для этого оснований.

“Это был бы конец демократии”, – сказал Дуглас.

Сертификация результатов выборов считается рутинным, но важным процессом. Она происходит после того, как комиссии подсчитали голоса и убедились в честной процедуре голосования. Сертификация проводится местной комиссией выборов, а затем результаты удостоверяются на государственном уровне.

Поскольку Трамп отказался признать поражение, этот процесс приобретает новое значение.

Среди ключевых объектов на поле боя округи Мичигана, Невады и Висконсина прошли первый этап сертификации результатов. За исключением округа Уэйн, этот процесс в основном прошел хорошо. Аризона, Пенсильвания и Джорджия до сих пор не заключили своих местных сертификатов.

Больше всего внимания будет приковано к государственной сертификации результатов.

В округе Уэйн двое республиканцев сначала запретили сертифицировать голосования, а затем изменили курс после широкого осуждения. Источник рассказал, что Трамп лично обратился к республиканцам Монике Палмер и Уильяму Хартману во вторник вечером после голосования, чтобы выразить благодарность за поддержку. В среду после разговора с Трампом Палмер и Хартман подписали документы, заявив, что голосование округа “не может быть подтвержденным”.

У Трампа нет времени для судебных тяжб во всех штатах, где он проиграл Байдену. 8 декабря результаты выборов должны быть окончательно объявленными.

Мэтт Морган, генеральный советник кампании Трампа, заявил на прошлой неделе, что кампания пытается остановить сертификацию в некоторых штатах, пока там не пересчитают голоса. Сейчас Трамп добился повторного подсчета голосов в двух округах штата Висконсин. Джорджия проводит повторный ручной аудит, но в штате нет закона об обязательном пересчете.

Некоторые соратники президента надеются, что, задержав сертификацию, победа Байдена будет отменена, а Трамп получит еще один шанс.

Однако большинство соратников Трампа уверены, что это фантастическая идея, которую невозможно реализовать, ведь придется убедить законодателей попытаться подорвать волю избирателей своих штатов.

Трамп пытается заблокировать сертификацию голосов в Неваде и Мигичане. Его адвокат Руди Джулиани заявил, что убедил суд остановить сертификацию в Пенсильвании. В тот же день Республиканская партия Аризоны попросила судью запретить округу Марикопа, наиболее густонаселенному в штате, проходить сертификацию, пока суд не вынесет решение по иску партии с просьбой пересчитать голоса.

Также партия оказывает давление на чиновников штата, хотя нет никаких доказательств мошенничества.

В то время как большинство округов Аризоны продолжают сертификацию, чиновники округа Мохаве решили отложить это решение до 23 ноября. Они аргументировали это неопределенностью относительно судьбы избирательных проблем по всей стране.

“Повсюду идут судебные иски, и это часть причины, почему я не очень спешу сертифицировать выборы”, – сказал в понедельник руководитель округа Мохаве Рон Гулд.

159 округов Джорджии должны были засвидетельствовать результаты выборов в прошлую пятницу, но некоторые из них еще этого не сделали.

Кроме того, несколько округов должны пересертифицировать свои результаты после того, как в ходе аудита были обнаружены ранее не учтенные голоса.

После того как округа прошли сертификацию, фокус сосредотачивается на чиновниках государственного уровня, которым поручается подписать выборы. Это зависит от штата. Например, двухпартийная комиссия в Мичигане свидетельствует выборы, но в Джорджии это делает избранный государственный секретарь, которого республиканцы уже призвали уйти в отставку.

Госсекретаря Невады Барбару Чегавське призвали “не поддерживать потенциально мошеннические результаты выборов”. Однако никаких доказательств нет.

В округе Лузерн, штат Пенсильвания, член правления Республиканской партии Джойс Домброски-Гебхардт заявила, что не будет свидетельствовать выборы в округе без аудита не менее 10% голосов.

Филадельфия также планировала подтвердить результаты в понедельник.

Однако сертификация результатов может задержаться, ведь это связано с нагрузкой на избирательных чиновников в условиях пандемии коронавируса.

Избирательная комиссия штата Висконсин после долгих дискуссий согласилась выдать приказ о пересчете голосов в округах Милуоки и Дейн. Этого требовал штаб действующего президента Дональда Трампа.