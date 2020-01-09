Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.

Трансляцию пресс-конференции Трампа вел телеканал C-Span.

“У меня есть подозрения. Я бы не хотел их озвучивать, но у других людей они тоже имеются…. Это трагедия, несомненно. Но кто-то попросту мог совершить ошибку… Самолет летел и, учитывая очень неспокойное соседство (в регионе – ред.), кто-то мог совершить ошибку на той стороне… Не нашей. Мы тут ни при чем”, – заявил он добавив, что не знает, могло ли иметь место случайное попадание в борт.

Он также отметил, что не верит в версию о технической неисправности лайнера.

“Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не думаю, что это даже вопрос”, – сказал он.

Трамп подчеркнул, что не может сказать ничего конкретного, так как предстоит дождаться результатов расследования.

По его словам, иранские власти могли бы передать “черные ящики” разбившегося лайнера компании Boeing.

“Были переговоры о передаче их компании Boeing, но если иранцы передадут их Франции или другой какой-то стране, это тоже будет нормально. У меня такое ощущение, что что-то ужасное произошло”, – сообщил он.

