Об этом сообщает Financial Post, ссылаясь на инсайдеров в Белом доме.
“Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг указ о компаниях, владеющих социальными сетями”, – говорится в сообщении.
Что именно предусматривает президентский указ и на каких правовых основаниях возможна регулировка соцсетей – не уточняется.
В США президентский указ не может заблокировать соцсети, так как президент не имеет полномочий, чтобы регулировать этот вопрос в одностороннем порядке. Такие полномочия есть у Конгресса и Федеральной комиссии связи.
Американский союз гражданских свобод заявил, что первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия, которые Трамп может предпринять для регулирования социальных платформ.
Интернет-ассоциация, в состав которой входят Twitter и Facebook, заявила, что онлайн-платформы не имеют политической предвзятости.
- Социальная сеть Twitter обозначила сообщения президента США Дональда Трампа, как такие, в которых может быть фейковая информация.
- В ответ Трамп пригрозил закрыть в стране социальные сети из-за якобы мошенничества на выборах.