Президент США Дональд Трамп намерен сегодня, 28 мая, подписать специальный закон о соцсетях. Что он предусматривает – не уточняется.

Об этом сообщает Financial Post, ссылаясь на инсайдеров в Белом доме.

“Президент США Дональд Трамп подпишет в четверг указ о компаниях, владеющих социальными сетями”, – говорится в сообщении.

Что именно предусматривает президентский указ и на каких правовых основаниях возможна регулировка соцсетей – не уточняется.

В США президентский указ не может заблокировать соцсети, так как президент не имеет полномочий, чтобы регулировать этот вопрос в одностороннем порядке. Такие полномочия есть у Конгресса и Федеральной комиссии связи.

Американский союз гражданских свобод заявил, что первая поправка к Конституции США ограничивает любые действия, которые Трамп может предпринять для регулирования социальных платформ.

Интернет-ассоциация, в состав которой входят Twitter и Facebook, заявила, что онлайн-платформы не имеют политической предвзятости.