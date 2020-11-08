Об этом он написал в своем Twitter.

“71 млн законных голосов. Рекорд для действующего президента!”, – отметил Трамп.

“Наблюдателей не допускали к подсчету голосов. Я победил на выборах, получив 71 млн законных голосов. Происходили плохие вещи, которые нашим наблюдателям не давали увидеть. Такого ранее никогда не происходило. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людьми, которые никогда об этом не просили!”, – добавил он.

Стоит отметить, что в Twitter маркировали этот пост о фальсификации выборов как спорный.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter обозначила как недостоверные более трети твитов Дональда Трампа, которые он написал со дня проведения выборов, 3 ноября.

Тем временем штаб Трампа вновь напомнил о сборе средств “для защиты результатов выборов”.

“Эти выборы еще не закончились. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и президенту Трампу нужно, чтобы вы активизировались и присоединились к Группе по защите выборов. Пожертвуйте и присоединяйтесь сейчас”, – говорится в сообщении.

Ранее Трамп в своем заявлении объявил, что через суд намерен добиваться справедливости при подсчете итогов президентских выборов в США.

Согласно данным телеканала CNN, Дональд Трамп набирает более 70,3 млн голосов избирателей, а его соперник Джо Байден – 74,5 млн.