Об этом он написал в Тwitter.

Он в очередной раз назвал Джо Байдена и Демократическую партию коррумпированными, отметив, что те используют проблему с пандемией коронавируса в личных целях.

Так, Трамп утверждает, что демократы пытаются использовать закрытие школ в политических целях, поскольку уже в ноябре состоятся президентские выборы.

Corrupt Joe Biden and the Democrats don’t want to open schools in the Fall for political reasons, not for health reasons! They think it will help them in November. Wrong, the people get it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020