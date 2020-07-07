Об этом он написал в Тwitter.

Он в очередной раз назвал Джо Байдена и Демократическую партию коррумпированными, отметив, что те используют проблему с пандемией коронавируса в личных целях.

Так, Трамп утверждает, что демократы пытаются использовать закрытие школ в политических целях, поскольку уже в ноябре состоятся президентские выборы.

“Школы должны открыться осенью”, – написал Трамп.

  • Видеохостинг YouTube и социальная сеть Facebook провели онлайн-выпускные для школьников и студентов, которые вынуждены находиться дома на карантине.