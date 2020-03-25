Американский лидер Дональд Трамп настаивает на том, что карантинные меры в связи с пандемией коронавируса стоит отменить до Пасхи, 12 апреля.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Так Трамп ответил на заявление губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо о том, что эпидемия распространяется быстрее “скоростного поезда”.

“Нью-Йорк – канарейка на угольной шахте, сначала все происходит с Нью-Йорком, а то, что происходит с Нью-Йорком, произойдет с Калифорнией и Иллинойсом, это всего лишь вопрос времени”, – сказал он.

По словам губернатора, система здравоохранения в Нью-Йорке скоро достигнет критической точки, если Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям срочно не отправит больше медицинского оборудования.

“Мы собираемся открыться скоро… Я хотел бы, чтобы страна была открыта и просто начала восстанавливаться к Пасхе. Пасха – особый день для меня… и вы заполните церкви по всей нашей стране”, – сказал Трамп.

В Америке Пасха в этом году 12 апреля.

На брифинге в Белом доме Трамп отметил, что надеется 19 дней будет достаточно, чтобы наладить ситуацию в стране.

Он пояснил, что день Пасхи – это не окончательное решение в виду отмены мер карантина, а лишь один из вариантов, рассматриваемый политиками, чиновниками и медиками.

Трамп пояснил, что день Пасхи был выбран не из-за каких-то исследовательских проектов, а учитывая тот факт, что с момента первых мер карантина до 12 апреля пройдет больше месяца.

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний заявил, что в словах Трампа есть смысл. Он считает, что снятие или ожесточение мер карантина может наступить в любую неделю, потому к этому нужно быть готовыми. По его словам, ограничения в связи с карантином могут быть сняты с большинства штатов, тогда как в Нью-Йорке, к примеру, где ситуация более сложная, карантин может быть продлен.

В то же время эксперты в области общественного здравоохранения предупредили, что для того, чтобы замедлить темпы распространения инфекции в США, карантинные меры должны будут действовать как минимум еще несколько недель.

Трамп отметил, что в стране начинает действовать 15-дневное социальное дистанцирование. Медики же считают, что потребуется больше 15 дней, чтобы урегулировать ситуацию.

Президент США также предупредил, что если страна вскоре не будет вновь открыта для бизнеса, она может пострадать от “массовой рецессии или депрессии”.

“Вы потеряете людей. Вы получите тысячи самоубийств. Может произойти все что угодно, будет нестабильность”, – сказал он.

Вскоре после заявления Трампа Сенат одобрил план Белого дома по спасению экономики на сумму 2 триллиона долларов.

Пакет мер включает налоговые скидки, кредиты, деньги для больниц и помощь для бизнеса.

На данный момент в США зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом и около 800 смертей. Приблизительно половина всех случаев приходится на штат Нью-Йорк.