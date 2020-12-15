Президент США Дональд Трамп, который часто изображал протестующих либералов "головорезами" и "террористами", теперь умалчивает о проявлениях насилия со стороны своих сторонников.

Об этом идет речь в статье Юджина Скотта для газеты Washington Post.

Как сообщалось ранее, на днях Верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов президентских выборов в ряде штатов.

После этого тысячи возмущенных сторонников Трампа устроили протесты в Вашингтоне и других городах. Массовые мероприятия были запланированы на прошлые выходные, однако еще до организованных протестов сторонники Трампа устраивали драки в городе. Например, поступали сообщения о драках в пятницу вечером у Black Lives Matter Plaza (пешеходный участок, идущий от парка Лафайет, где расположен Белый дом).

В субботу тысячи сторонников Трампа вышли на улицы. Несмотря на эпидемию COVID-19, протестующие были преимущественно без масок. Они заявили о своем недоверии к победе Джо Байдена, средствам массовой информации и даже Республиканской партии.

Также на улицы вышли их оппоненты, сторонники Байдена. С наступлением ночи ситуация обострилась. Несмотря на значительное присутствие полиции, которая отталкивала провокаторов, разгоняла протестующих газовыми баллончиками, выстраивала между группами живые кордоны, по всему городу не утихали драки.

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения возле бара, известного как место сбора Proud Boys (шовинистическая группа, известная своей связью с белым национализмом, поддерживает Трампа). Зафиксированы и случаи огнестрельных ранений.

Скотт отмечает, что происходившее на выходных — не первый случай, когда сторонники Трампа прибегают к насилию.

“Во время выборов 2016 было несколько инцидентов, когда члены базы тогдашнего кандидата нападали на представителей СМИ и тех, кто протестовал против политики Трампа. И Трамп часто их подстрекал, даже однажды сказав, что сам хотел бы ударить протестующего по лицу”, — пишет Скотт.

Примечательно, что большую часть этого года Трамп и республиканцы публично осуждали тех, кто участвовал в протестах против расизма и полицейской агрессии, описывая их как “агрессивных демонстрантов” и даже “террористов”.

Трамп даже сделал запугивание жителей пригорода рассказами об агрессивном поведении протестующих против расизма элементом своей предвыборной кампании, отмечает Скотт.

“Большая часть его работы с избирателями в пригороде была основана на разжигании страха, что очень часто не подкреплялось действительностью протестов. Но это не помешало попыткам Трампа, его товарищей-республиканцев и консервативных СМИ ассоциировать либеральных активистов с насилием”, — пишет репортер.

Но теперь, когда насилие, судя по всему, становится частью протестов сторонников Трампа, президент и другие республиканцы молчат. И его оппоненты теперь воспринимают это молчание как поддержку таких действий.

“Даже если это не тот случай, когда Трамп поддерживает насильственные действия своих последователей, его неспособность выразить это еще раз подтвердит мнение о нем, которого придерживаются его критики: Трампа не так уж беспокоят “закон и порядок” и быть “жестким против преступности”, когда эти плохие поступки совершены кем-то из его племени. Пока те, кто причастен к физическим нарушениям, демонстрируют свою лояльность к нему, Трамп, похоже, готов закрывать глаза на вред, который они наносят своим собратьям-американцам”, — считает Скотт.