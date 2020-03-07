Об этом он написал в Twitter.

По словам американского президента, у него хорошие отношения с Медоузом.

“Я рад объявить, что конгрессмен Марк Медоуз станет руководителем аппарата Белого дома. Я давно знаю и работал с Марком, и отношения очень хорошие”, – написал Трамп.

Кроме этого, президент поблагодарил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвани за то, что он “так хорошо служил администрации”.

Теперь Малвани станет специальным посланником США по Северной Ирландии.

При президенте Трампе Медоуз стал четвертым главой аппарата.