Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Трамп заявил, что чиновники и политики, которые говорят об опасности и вероятной эпидемии коронавируса в США, расшатывают ситуацию и сеют панику среди населения.
В частности, он указал на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая назвала коронавирус “опасным для США”.
“Я считаю, что она не думает о стране; вместо того, чтобы делать подобное заявление, где я постоянно доминирую… она должна сказать, что мы должны работать вместе”, – сказал Трамп.
Также Трамп объявил, что назначает вице-президента Майка Пенса “ответственным” за усилия по профилактике коронавируса.
Президент США подчеркнул, что благодаря усилиям и мерам, предпринятым американским правительством для борьбы с коронавирусом, риск развития эпидемии на территории страны “очень низкий”.
Также он сообщил, что из 15 американцев, у которых подтвердили заражение коронавирусом, восемь человек лечатся дома, один в больнице, пятеро уже абсолютно здоровы и еще один на пути выздоровления.
На данный момент в США сообщают о 60 случаях заражения коронавирусом.
По словам Трампа, масштабы распространения коронавируса в США “несколько искажены”.
- По состоянию на среду, 26 февраля, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире увеличилось до 81 тысячи случаев. За сутки заболели около 900 человек.
- Центр по контролю и профилактике заболеваний призвал граждан США быть готовыми к возможному распространению коронавируса на территории страны.
- У 48 людей из числа эвакуированных из Китая и помещенных на обсервацию в Новых Санжарах не был обнаружен китайский коронавирус.