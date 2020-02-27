Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Трамп заявил, что чиновники и политики, которые говорят об опасности и вероятной эпидемии коронавируса в США, расшатывают ситуацию и сеют панику среди населения.

В частности, он указал на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая назвала коронавирус “опасным для США”.

“Я считаю, что она не думает о стране; вместо того, чтобы делать подобное заявление, где я постоянно доминирую… она должна сказать, что мы должны работать вместе”, – сказал Трамп.

Также Трамп объявил, что назначает вице-президента Майка Пенса “ответственным” за усилия по профилактике коронавируса.

Президент США подчеркнул, что благодаря усилиям и мерам, предпринятым американским правительством для борьбы с коронавирусом, риск развития эпидемии на территории страны “очень низкий”.

Также он сообщил, что из 15 американцев, у которых подтвердили заражение коронавирусом, восемь человек лечатся дома, один в больнице, пятеро уже абсолютно здоровы и еще один на пути выздоровления.

На данный момент в США сообщают о 60 случаях заражения коронавирусом.

По словам Трампа, масштабы распространения коронавируса в США “несколько искажены”.