В Сеть попала запись разговора президента США Дональда Трампа с губернаторами штатов, посвященного их реакции на протесты из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда.

Фрагменты аудиозаписи опубликовала газета The New York Times и телеканал CNN.

Как сообщалось ранее, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.

В течение последних нескольких дней по всей стране проходят акции протестов. В связи с этим в понедельник, 1 июня, Трамп провел видеоконференцию с губернаторами штатов, во время которой выразил свое мнение о происходящем.

Трамп раскритиковал губернаторов за их реакцию на насильственные действия протестующих и призвал их к возмездию. Самих протестующих президент называл “анархистами” и “террористами”.

Он призвал губернаторов давать сильный ответ участникам протестов и не быть “слишком осторожными”.

По словам президента, в случае, если губернаторы на начнут “доминировать” над протестующими, будут “как куча кретинов”.

“Вы должны доминировать. Если вы не доминируете, вы напрасно тратите время. Они будут бегать за вами, вы будете выглядеть как куча кретинов”, — сказал он.

Помимо этого, Трамп призвал местные власти начать аресты митингующих.

“Вы должны арестовывать людей, и вы должны судить людей, и они должны сидеть в тюрьме в течение длительного периода времени”, — заявил Трамп.

Отметим, на момент публикации материала ни Дональд Трамп, ни Белый дом не комментировали факт публикации аудиозаписи.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок. 30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.