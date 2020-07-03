Реакцию пользователей социальной сети можно почитать в комментариях к публикации Трампа на его странице в Twitter, в которой он написал “THE LONE WARRIOR” (одинокий воин).
В частности, в комментариях Трампа называли “одиноким идиотом” и “одиноким предателем”.
Также президента обвинили в расизме.
Пользователи напоминали Трампу, что его основной битвой была битва с коронавирусом, в которой он проявил себя как “наихудший воин всех веков”.
Помимо того, президенту США также напомнили о том, что он никогда не был на войне, а в молодости избежал службы в армии во время войны во Вьетнаме.
Также Трампу написали в комментариях о том, что во время недавних протестов перед Белым домом он скрывался в специальном бункере.
- Ранее экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон опубликовал свои мемуары. #Буквы рассказывали, чем поделился Болтон.
- Дональд Трамп заявлял, что если его экс-советник Джон Болтон опубликует мемуары, то будет привлечен к уголовной ответственности.