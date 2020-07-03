Президент США Дональд Трамп назвал себя одиноким воином в социальной сети. За это его высмеяли пользователи в комментариях.

Реакцию пользователей социальной сети можно почитать в комментариях к публикации Трампа на его странице в Twitter, в которой он написал “THE LONE WARRIOR” (одинокий воин).

В частности, в комментариях Трампа называли “одиноким идиотом” и “одиноким предателем”.

Также президента обвинили в расизме.

Пользователи напоминали Трампу, что его основной битвой была битва с коронавирусом, в которой он проявил себя как “наихудший воин всех веков”.

Помимо того, президенту США также напомнили о том, что он никогда не был на войне, а в молодости избежал службы в армии во время войны во Вьетнаме.

Также Трампу написали в комментариях о том, что во время недавних протестов перед Белым домом он скрывался в специальном бункере.